Würzburg

11:00 Uhr

Würzburger Uniklinik bekommt neuen Chef: Maschmann schon wieder weg, Nachfolger steht in den Startlöchern

Am Tübinger Universitätsklinikum schließt sich für ihn nun ein Kreis: Prof. Jens Maschmann hat dort zum 1. August seine Stelle als Leitender Ärztlicher Direktor angetreten. Sein Nachfolger in Würzburg kommt im Oktober.

Plus Seine Amtszeit währte nur zweieinhalb Jahre, jetzt geht es zurück in die Heimat: Prof. Jens Maschmann hat die Uniklinik als Ärztlicher Direktor wieder verlassen.

Von Andreas Jungbauer

Das Würzburger Uniklinikum bekommt einen neuen Ärztlichen Direktor. Nach zweieinhalb Jahren verlässt Prof. Jens Maschmann die Einrichtung mit ihren 19 Einzelkliniken und rund 7500 Beschäftigten wieder. Zum 1. August hat er seine neue Stelle als Leitender Ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum Tübingen angetreten.

Jens Maschmann kehrt nach Tübingen zurück – ans Uniklinikum und zur Familie

Er kehrt bereits zum zweiten Mal dorthin zurück: Maschmann, Jahrgang 1969, ist in der Nähe von Tübingen aufgewachsen, hat dort Medizin studiert, promoviert und habilitiert. Bereits zweimal hat er am dortigen Uniklinikum gearbeitet und seine Facharztausbildung in der Kinder- und Jugendmedizin absolviert. Seine Familie lebt im benachbarten Reutlingen.

