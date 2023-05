Würzburg

11:30 Uhr

Würzburger Verdächtiger im Fall Maddie sieht sich als Sündenbock des BKA

Der gebürtige Würzburger Christian B. betont in einem jetzt bekannt gewordenen Brief erneut, er habe mit dem Verschwinden der dreijährigen Maddie in Portugal 2007 nichts zu tun. Ermittler hatten gerade im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig das Gelände an einem Stausee in Portugal abgesucht, an dem sich der Würzburger gerne aufgehalten hatte.

Plus In Briefen aus der Haft beteuert Christian B. seine Unschuld. Seine Schreiben zum Fall des verschwundenen dreijährigen Mädchens sprechen eine beredte Sprache.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Der Verdächtige Christian B. im weltweit bekannten Fall der vermissten Maddie ist aufgeschreckt: Ermittler suchen an seinem früher häufig besuchten Lieblings-See in Portugal nach Beweisen - aber der Würzburger beteuert in einem Brief aus dem Gefängnis: "Die Welt glaubt, ich habe Maddie ermordet, aber ich war es nicht."

Wurde der Würzburger zum "Sündenbock" gemacht?

Das Bundeskriminalamt (BKA) habe ihn zum "Sündenbock" gemacht, heißt es in einem der handschriftlichen Briefe aus der Justizvollzuganstalt (JVA) an einen englischen Brieffreund, über die am Sonntag zuerst die britische "Daily Mail" berichtete. In einem Brief, der uns vorliegt, heißt es handschriftlich auf Englisch in vielen eng geschriebenen Zeilen an einen Freund: "Du kannst dir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Welt glaubt, du seist ein Kindermörder - dabei bist du es gar nicht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

