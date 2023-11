Würzburg

17:00 Uhr

Würzburger Weihnachtsmarkt 2023: Alles, was es über den größten Weihnachtsmarkt zwischen Main und Rhön zu wissen gibt

Plus Am Freitag beginnt der Würzburger Weihnachtsmarkt. An 120 Ständen findet man von Christbaumschmuck bis zur Kittelschürze alles, was das Herz begehrt. Was es zu wissen gibt.

Von Ernst Lauterbach Artikel anhören Shape

Wann findet der Würzburger Weihnachtsmarkt statt und wann wird er eröffnet?

Der Würzburger Weihnachtsmarkt findet von Freitag, 1. Dezember, bis zum Samstag, 23. Dezember, statt. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag, 1. Dezember, ab 17.30 Uhr auf der Bühne auf dem unteren Markt durch Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Er wird begleitet von der „Würzburger Lichtermaid“, dem Moderator Daniel Pesch sowie dem Posaunenchor Sickershausen.

Wo findet der Würzburger Weihnachtsmarkt statt?

Der Weihnachtsmarkt wird auf dem oberen und unteren Marktplatz sowie in der Eichhornstraße und am Rathaus vor dem Grafeneckart weihnachtliche Stimmung verbreiten und ist als größter Weihnachtsmarkt in der Region ein Höhepunkt zum Jahresende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

