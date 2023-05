Würzburger Wurst-Streit eskaliert im Stadtrat: Heftige Kritik an Kulturreferent Könneke wegen Spiegel-Interview

Plus "Metzgerstochter" und "Großbauer": Wegen seiner Wortwahl in einem Interview sah sich Kulturreferent Könneke harscher Kritik und Entschuldigungs-Forderungen gegenüber.

Inhaltlich wird es erst in der Sitzung des Stadtrats am 25. Mai um die Entscheidung gehen, beim Würzburger Hafensommer in diesem Jahr zum ersten Mal nur vegetarische Speisen anzubieten. Aber auch in der jüngsten Sitzung ging es um das umstrittene und an diesem Donnerstag im Stadtrat auch hochemotional diskutierte Thema: Die CSU zeigte sich über die Wortwahl von Kulturreferent Achim Könneke in einem Spiegel-Interview irritiert, und Joachim Spatz und Andrew Ullmann (beide FDP) forderten sogar eine öffentliche Entschuldigung.

Die Vorgeschichte: Könneke hat seit der Berichterstattung dieser Redaktion über den Bratwurst-Streit beim diesjährigen Hafensommer zahlreiche Interviewanfragen aus der gesamten Republik, unter anderem erschien an diesem Mittwoch ein Gespräch mit ihm auf spiegel.de, in dem er sich nach Ansicht von FDP, CSU und auch von Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) gehörig im Ton vergriffen hat.