Würzburg

Würzburger Wurst-Streit ist beendet: Zum Hafensommer wird es auch Bratwurst geben und nicht nur Vegetarisches

Plus Der Streit um die vegetarischen Essenspläne für den Würzburger Hafensommer hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Nun soll doch der Wurst-Grill zum Einsatz kommen.

Von Sophia Scheder

Kaum ein Thema hat in den letzten Tagen für so viel Diskussionen gesorgt wie der Wurst-Streit in Würzburg. Doch nun scheint er beendet worden zu sein: Wie die Stadt Würzburg in einem Pressestatement mitteilt, wird es neben den vegetarischen Angeboten nun auch regionale Biobratwurst auf dem Würzburger Hafensommer geben.

Zum Hintergrund: Nachdem bereits 2022 nur vegetarische Snacks und zwei Fischgerichte für den kleinen Hunger zwischendurch beim Hafensommer angeboten wurden, hatte sich der Fachbereich Kultur als Veranstalter entschieden, in diesem Jahr nur noch vegetarische Speisen anzubieten – unter anderem deshalb, um einen kleinen Beitrag zum Erreichen der städtischen Klimaziele zu leisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

