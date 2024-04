Würzburg

04:00 Uhr

Würzburgerin Sandra Volk als Verführerin bei Temptation Island: "Männer kommen zu mir wie die Bienen zum Honig"

Plus Als "Verführerin" testet Sandra Volk bei Temptation Island die Treue von vergebenen Männern. Wie die 25-jährige Juristin aus Würzburg zu dem Reality-Format kam.

Von Sarah Gräf

Als "die selbstbewusste Treuetesterin" wird Sandra Volk beim RTL+-Format Temptation Island vorgestellt. "Männer kommen zu mir wie die Bienen zum Honig", stellt sie in der ersten Folge klar. Als "Verführerinnen" testen sie und zehn andere Single-Frauen die Treue von vier vergebenen Männern. Wie kam Volk zu der Sendung und macht sie das nur für den Ruhm?

Eigentlich sei die 25-Jährige, aus Schweinfurt stammend, studierte Juristin. In Thüringen habe sie Wirtschaftsrecht studiert und arbeite jetzt in Vollzeit in der Rechtsabteilung für Personal- und Arbeitsrecht an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Privat habe Volk schon immer gerne auf der großen Bühne gestanden. Seit ihrer Kindheit habe sie getanzt und an Wettbewerben teilgenommen, sagt sie.

