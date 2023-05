Würzburg

16:04 Uhr

Hochzeit: Würzburgs Bürgermeisterin Judith Jörg und Stadtrat Wolfgang Roth haben "Ja" gesagt

Bürgermeisterin Judith Jörg und der CSU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Roth heirateten am Freitag im historischen Rathaus in Sulzfeld.

Plus Aus Judith Jörg wird nun Judith Roth-Jörg. Wie die Trauung war, wo gefeiert wird und wie sich das Paar ineinander verliebt hat.

Im historischen Rathaus in Sulzfeld haben sie "Ja" gesagt. Würzburgs dritte Bürgermeisterin Judith Jörg und Stadtrat und Fraktionsvorsitzender der Würzburger CSU, Wolfgang Roth, haben am Freitagmittag geheiratet. Für beide Lokalpolitiker ist es die zweite Hochzeit. Doch wie haben sie sich lieben gelernt? In einem Gespräch mit dieser Redaktion erzählen sie offen über ihre Gefühle, aber auch über Sorgen und Schwierigkeiten, die es am Anfang gab.

Durch das politische Engagement der beiden in der CSU, "haben wir uns schon seit vielen Jahren gekannt und sympathisch gefunden", erzählt Wolfgang Roth. Mehr und mehr habe er auch festgestellt, was "Judith neben ihrer Rolle als vierfache - drei leibliche Kinder und ein aufgenommenes Kind - leistet, was für eine wahnsinnige Powerfrau sie ist". Das habe ihn schon beeindruckt, schmunzelt er.

