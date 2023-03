Würzburgs erster Insekten-Burger: Avocado-Bar Inhaber verrät, welche Kunden den Würmer-Burger wirklich probieren

Plus Die perfekte Mutprobe? Oder logische Konsequenz aus der globalen Lebensmittelknappheit? In Würzburg gibt es einen Insektenburger und so schmeckt er wirklich.

Eins vorweg: Es knackt nicht, wenn man in der Würzburger Avocadobar in den "Zirp Zirp Burger" beißt. Im kleinen Restaurant in der Theaterstraße kommt auf den Tisch, worüber in den letzten Wochen EU-weit diskutiert wurde: Bufallomehlwürmer. Die schlängeln sich allerdings nicht zwischen Salat und Salsasauce auf dem Burger, sondern sind fein gemahlen die Basis für das Burgerpatty des "Zirp Zirp Burgers" – und das sieht eigentlich aus wie . . . nun ja, ein Fleischküchle.

Wer also an eine Dschungelcamp-Prüfung mit Ekelfaktor denkt, liegt weit daneben. Und überhaupt: Jeanette Eitner, 29, und Christopher Olschowksi, 34, die gemeinsam seit 2018 die Avocadobar betreiben, haben eine ziemlich unaufgeregte Einstellung zu ihrem außergewöhnlichen Burger. "Naja, in Asien isst man schon immer Insekten, warum sollte man es hier nicht machen?", fragt Olschowski schulterzuckend. Schon seit zwei Jahren hat die Avocadobar den Burger auf der Karte. "Die Idee haben wir aus einem Urlaub in Holland mitgebracht. Gefühlt sind die Menschen dort wesentlich offener gegenüber neueren, alternativen Ernährungsformen", so Olschowski.

"In Asien isst man schon immer Insekten, warum sollte man es hier nicht machen?" Christopher Olschowski , Geschäftsführer der Avocadobar

Denn Burgerpatties aus dem Mehl von Bufallowürmern sind schon seit einigen Jahren zugelassen. Rewe war 2021 die erste Supermarkt-Kette, die die fertigen Burgerpatties aus den Würmern verkaufte. Aufmerksamkeit bekam die Fleischalternative allerdings erst so richtig mit der Diskussion um den EU-Beschluss vom Januar 2023, der das Verwenden von Zusätzen aus Insekten in herkömmlichen Lebensmitteln erlaubt – etwa in Brot, Nudeln oder Chips. Gerade für Vegetarier, die Massentierhaltung ablehnen, sind Produkte aus Insekten mittlerweile eine willkommene Alternative.

Auch Eitner und Olschowski sind beide Vegetarier, in der Avocadobar gibt es neben dem Insektenburger nur noch ein Gericht mit Lachs, alle anderen Burger, Bowls und Snacks sind vegan oder vegetarisch. Für Olschowski sind Insekten ein Bestandteil der zukünftigen Ernährung der Menschen. "Durch die globale Lebensmittelknappheit wird das auch bei uns immer mehr zum Thema werden, da bin ich mir sicher", sagt er. Und Jeanette Eitner fügt an: "Christopher und ich machen uns viel Gedanken um unsere Ernährung, wie gesund und auch ökologisch die ist. Auch unsere Avocados kommen zum Beispiel aus Spanien und Griechenland und fliegen nicht um die halbe Welt. Und weil wir neuen Ernährungsformen offen gegenüber sind, dachten wir vor zwei Jahren, dass wir das einfach mal versuchen und hier anbieten."

Der Versuch hat sich gelohnt: Mittlerweile hat die Avocadobar sogar Stammkunden, die nur wegen des Insekten-Burgers kommen. Der "Zirp Zirp Burger" ist keineswegs ein Nischenprodukt, das nur alle paar Wochen mal auf dem Grill landet. "Wir verkaufen den eigentlich jeden Tag", sagt Eitner. "Er ist nicht unser Bestseller, aber auch nicht unter den eher mäßiger laufenden Gerichten." Die Rückmeldungen seien durchweg positiv: "Bislang hat es immer allen geschmeckt", sagt Eitner. Eine Besonderheit ist den beiden allerdings aufgefallen: "Auf zehn Leute, die den Burger bestellen, kommen vielleicht neun Männer und eine Frau", sagt Olschowski lachend. Ob Mann oder Frau, klar ist, dass vor allem für Sportler der Insektenburger eine interessante Fleischalternative sein kann: "Der Proteinanteil liegt bei 48 Prozent", sagt Olschowski. "Da kann Fleisch nicht mithalten."

Und so verlief der Geschmackstest

Und wie schmeckt er jetzt, der Insekten-Burger? Main-Post Redakteurin Gina Thiel hat den Selbstversuch gewagt. Ihr Fazit: "Ich fand den Burger besser als manchen Veggie-Burger. Das Patty war nicht so trocken und bröselig, sondern hatte eine sehr angenehme Konsistenz. Der Geschmack des Pattys hat nicht besonders hervorgestochen, weil man im Burger auch viele andere Komponenten wie Salat, Guacamole und Salsasoße herausschmeckt. Das finde ich aber gut und kenne ich auch so von guten Fleischburgern.

Ich glaube auch, dass ich bei einer Blindverkostung den Unterschied zu Fleisch nicht geschmeckt hätte. Das Patty selbst war sehr gut gewürzt. Besonder positiv hat mich überrascht, dass der Burger nicht so "schwer" ist. Ein Fleisch-Burger ist mir der nämlich oft schon nach der Hälfte zu viel. In dem Punkt hat es mich dann schon an einen vegetarischen Burger erinnert."