Würzburgs Kämmerer Scheller kauft und bebaut mit seinem Unternehmen Grundstücke in der Stadt: Darf er das?

Kämmerer Robert Scheller vor dem Würzburger Rathaus. Der 50-Jährige Beamte ist privat als Investor in der Stadt tätig.

Plus Öffentlich bislang nicht bekannt: Der Finanzreferent der Stadt hat auch privat als Geschäftsmann mit Würzburger Immobilien zu tun. Ein Compliance-Experte kritisiert das.

Von Manuela Göbel

Robert Scheller ist ein wichtiger Mann im Würzburger Rathaus. Als Finanzreferent ist er seit 2014 nicht nur der Hüter des städtischen Haushalts, zu seinen Aufgaben gehören auch Kauf und Verkauf von Immobilien im Auftrag der Stadt. Ein Geschäftsfeld, das Scheller nicht nur aus seinem Hauptberuf kennt, sondern auch als privater Investor: Die von ihm 2001 mitgegründete DGS Projektentwicklung GbR (Düll-Gerhard-Scheller Gesellschaft des bürgerlichen Rechts) kauft in Würzburg Grundstücke und bebaut diese mit Einzelhandelsmärkten. Die Recherchen der Redaktion haben sieben Grundstückskäufe ergeben. Ein Compliance-Experte hält die mögliche Vermischung von privaten und dienstlichen Interessen für problematisch.

Die DGS hat zum Beispiel den Tegut-Lebensmittelmarkt in der Zeppelinstraße, den Lidl in Versbach oder den DM-Drogeriemarkt in der Unterdürrbacher Straße gebaut. Der 50 Jahre alte Spitzenbeamte Scheller sieht sein Engagement bei der DGS auf Nachfrage der Redaktion als "Privatsache". Der Stadtrat ist nach Information der Redaktion nicht über alle Geschäfte informiert. Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt hält das Engagement des Kämmerers für unproblematisch.

