Würzburg

14.07.2023

Würzburgs OB Schuchardt zu Privatgeschäften seines Kämmerers: "Darf ein städtischer Beamter am Hubland keine Wohnung kaufen?"

Plus Rathaus-Chef Christian Schuchardt sagt, warum er die Geschäfte des Finanzreferenten nicht öffentlich machte - und Robert Scheller sie nicht als Nebentätigkeit anmeldete.

Von Manuela Göbel, Torsten Schleicher Artikel anhören Shape

Als Finanzreferent ist Robert Scheller in seinem Top-Job im Würzburger Rathaus mit dem Kauf und Verkauf von Immobilien befasst. Zugleich ist Scheller als Mitgesellschafter der DGS Projektentwicklung GbR (Düll-Gerhard-Scheller Gesellschaft des bürgerlichen Rechts) auch privat an Immobiliengeschäften in Würzburg beteiligt. Zu den jüngsten Projekten der DGS gehört der Kauf eines Mehrfamilienhauses am Hubland und eines städtischen Grundstücks in der Zeppelinstraße, um dort einen DM-Markt und ein Studentenwohnheim zu bauen.

Der Würzburger Compliance-Experte Prof. Hansrudi Lenz sieht im Nebeneinander von beruflicher Tätigkeit und privaten Geschäften "einen begründeten Verdacht auf Interessenskollisionen". Schellers Vorgesetzter im Rathaus, Oberbürgermeister Christian Schuchardt, antwortet jetzt im Interview auf Fragen der Redaktion zu den privaten Geschäften seines Finanzreferenten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen