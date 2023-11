Würzburgs Oberbürgermeister zu den Gewalt-Vorwürfen im Wickenmayerschen Kinderheim: "Ich glaube den Opfern"

Plus Peter, heute 70, erlitt als Kind in der Einrichtung körperliche und sexuelle Gewalt. Wie die Stadt Würzburg und die Erlöserschwestern ihn unterstützen wollen.

Peter hat im Wickenmayerschen Kinderheim in Würzburg Demütigungen, Schläge und sexuellen Missbrauch erlitten. Das war vor rund 60 Jahren. Peter ist nicht sein richtiger Name; er möchte anonym bleiben. Seine Geschichte hat diese Redaktion vor kurzem veröffentlicht.

Peter schilderte nicht nur von seinen traumatischen Erfahrungen. Er erwähnte auch, dass ihm zum einen Hilfe zugesagt wurde von Seiten der Erlöserschwestern. Sie betreuten bis 1996 die Kinder, die vom Jugendamt in diese Einrichtung überwiesen worden sind.