Würzburgs Straßenbahn fährt bald in einem neuem Takt und öfter: Alles, was Sie dazu wissen müssen

Künftig in dichterem Takt unterwegs: Straßenbahn in Würzburg.

Plus Ab 12. September verkehren alle Straßenbahnlinien im 15-Minuten-Takt, in der Innenstadt sogar im 5-Minuten-Takt. Mehr Fahrten gibt es auch abends und am Wochenende.

Von Patrick Wötzel

Eigentlich mögen Verkehrsteilnehmer es überhaupt nicht, wenn der Verkehr dichter wird. In Würzburg gibt es davon mit Beginn des neuen Schuljahrs im September eine Ausnahme: Alle Straßenbahnlinien verkehren dann öfter als bisher, auch abends und an den Wochenenden. Durch die Taktverdichtung entsteht in der Innenstadt zu den Hauptverkehrszeiten sogar ein 5-Minuten-Takt: "Man braucht den Fahrplan nicht mehr zu kennen und kann sich darauf verlassen, dass alle fünf Minuten eine Straßenbahn kommt", erläutert Oberbürgermeister Christian Schuchardt den neuen City-Takt. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Warum gibt es eine Taktverdichtung der Straßenbahn und wann geht es genau los?

Die Taktverdichtung wurde Anfang Mai einstimmig vom Stadtrat beschlossen und startet am ersten Schultag nach den Sommerferien, also am 12. September 2023. Das attraktivere Angebot soll mehr Menschen als bisher davon überzeugen, vom eigenen Auto in den ÖPNV umzusteigen und dadurch zum Klimaschutz beizutragen. Derzeit liegt laut WVV-Geschäftsführer Thomas Schäfer die Auslastung in den Würzburger Bussen und Straßenbahnen im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie bereits wieder bei etwa 95 Prozent.

