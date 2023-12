Würzburg

21:27 Uhr

Wütende Bauern protestieren gegen Ampel: Traktor-Konvoi in Würzburg gegen Sparbeschlüsse der Bundesregierung

Bauern protestieren gegen Ampel-Beschlüsse: Am Ende waren es rund 200 Traktoren, die sich dem Protestzug angeschlossen haben.

Plus Kurzfristig haben sich Landwirte aus der Region zu einem Traktor-Konvoi organisiert. Wo es losging und was der Hintergrund der Aktion ist.

Von Gerhard Meißner Artikel anhören Shape

Zu einem Protestzug haben sich Landwirte aus der Region am Montagabend in Sommerhausen getroffen. Mit ihrem Traktor-Konvoi, der über Würzburg bis nach Biebelried führte, brachten sie ihren Unmut und ihre Wut über die jüngsten Sparbeschlüsse der Ampelkoalition zum Ausdruck. Diese sehen unter anderem vor, die Befreiung von der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge und die Steuervergünstigung für Agrardiesel zu streichen. Rund eine Milliarde Euro will der Bund auf diese Weise im kommenden Jahr einsparen.

Die Landwirte hätten sich aus eigener Initiative zu der Demonstration verabredet, sagt Dominik Hermann, einer der Sprecher von "Landwirtschaft verbindet Bayern". Der Verein, der aus der Initiative "Land schafft Verbindung" (LSV) hervorgegangen ist, unterstütze die Aktion allerdings und habe bei der Organisation geholfen, so der Landwirt aus dem Gaukönigshöfer Ortsteil Wolkshausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen