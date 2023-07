Würzburg

03.07.2023

Wurde eine Messerattacke am Barbarossaplatz verhindert? Das sagen Polizei und der Gastro-Mitarbeiter, der den Mann gestoppt hat

Van Long Hoang griff am Freitag bei der Festnahme eines 26-Jährigen am Barbarossaplatz beherzt ein.

Plus Das Video kursiert durch die sozialen Medien: Ein vermummter Mann wird am Würzburger Barbarossaplatz festgenommen. Ein Gastro-Mitarbeiter half dabei. Das sind neue Erkenntnisse.

Am vergangenen Freitag kam es am Würzburger Barbarossaplatz zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 26-jähriger Mann festgenommen wurde, der mit einem Messer vor einem Kaufhaus stand. Ein Video, welches gerade auf WhatsApp unter vielen Würzburgerinnen und Würzburgern verbreitet wird, zeigt die Szene: Ein vermummter Mann mit Kluft und Maske vor dem Gesicht steht mit einer Tasche an einer Infotafel. Drei Polizisten stehen ihm gegenüber, einer hält Pfefferspray in der Hand.

Der Mann rennt nach hinten in Richtung einer Imbissbude, die Polizisten rennen hinterher. Mit dem Rucksack versucht der Mann, einen der Polizisten von sich fernzuhalten. Im selben Moment kommt ein weiterer Mann aus der Imbissbude gerannt und greift mit seinen Armen den vermummten Mann von hinten an und hält ihn fest. Die Polizisten reißen ihm daraufhin die Maske und den Rucksack weg, werfen sich auf ihn und nehmen ihn fest. Eine Straßenbahn fährt durch das Bild, dann bricht das Video ab.

