Würzburg

15:18 Uhr

Wurst-Streit in Würzburg "lächerlich"? Welche Stadträte den vegetarischen Hafensommer verteidigen und warum

Plus Rein vegetarisch oder doch wieder Fleisch? Die Debatte um das Essensangebot auf dem Würzburger Hafensommer-Musikfestival schlägt inzwischen bundesweit Wellen.

Von Patrick Wötzel

Die Sitzung des Stadtrats am 25. Mai dürfte wohl mehr Aufmerksamkeit in überregionalen Medien bekommen als üblich: Dann soll voraussichtlich auch der Streit um Bratwurst und Steak beim Würzburger Hafensommer auf der Tagesordnung stehen. Die Berichterstattung dieser Redaktion über die Proteste aus der konservativen Ecke des Stadtrats gegen die Entscheidung, in diesem Jahr nur vegetarische Snacks und Speisen bei der 17-tägigen Konzertreihe anzubieten, hat inzwischen bundesweit und über die Grenzen hinaus für Schlagzeilen und mediale Aufmerksamkeit gesorgt.

Am Mittwoch erschien ein launiges Interview mit Achim Könneke auf der Webseite des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", zuvor hatte der Kulturreferent in Sachen Hafensommer Besuch von mehreren Kamerateams überregionaler Sender. Grund für das große Interesse ist freilich nicht das hochkarätige Konzertprogramm vom 21. Juli bis zum 6. August, sondern der in einem interfraktionellen Antrag von CSU, FDP/Bürgerforum und Freien Wählern formulierte Widerstand gegen die "Sortimentsbeschränkung" an der Hafentreppe hinter dem Kulturspeicher.

