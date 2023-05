Autobahn A7 Memmingen-Süd, Autobahn-Kreuz Memmingen aktuell: Baustelle, Bau-Arbeiten, Sperrung, Füssen, Ulm, Vorbereitung

Wieder eine längere Baustelle auf der Autobahn A7 bei Memmingen über mehrere Kilometer. Was wird da gebaut? Worauf müssen sich Verkehrsteilnehmer einstellen?

Vielen Autofahrerinnen und Autofahrern ist es auf der A7 bei Memmingen längst aufgefallen: Zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlussstelle Memmingen-Süd entsteht eine Baustelle. Über fast sechs Kilometer erstreckt sich der Bauabschnitt. Was wird da gebaut? Drohen wieder Staus und Verkehrsbehinderungen?

Warum ist eine Baustelle auf der Autobahn A7 bei Memmingen?

"Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Füssen zeigt Risse im Asphalt", sagt Bernhard Möhrle von der Autobahn GmbH des Bundes, Außenstelle Kempten. Bei der ehemaligen Autobahndirektion Südbayern in Kempten ist er für die Abteilung "Brücken- und Ingenieurbau" zuständig. "Auch mehrere Schlaglöcher sind entstanden. Die Fahrbahn muss erneuert werden."

Möhrle sagt, dass jeder Straßenbelag regelmäßig erneuert werden muss. Auf der A7 zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und Memmingen-Süd ist es heuer so weit. Es gibt allerdings eine Besonderheit.

Was passiert bei den Unterführungen zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlusstelle Memmingen-Süd?

"Auch die vier Brückenbauwerke in dem Abschnitt sind im entsprechenden Alter", sagt Möhrle. "Wir müssen hier die Außenkappen erneuern. Der Beton ist spröde und bröckelt." Noch sind an den Straßen dort Abdeckungen, die mit einem alten System montiert sind. Auch das lässt die Autobahn GmbH austauschen.

Mit diesen "Brückenbauwerken" bezeichnet Wöhrle Unterführungen. So führt neben einem Wirtschaftsweg auch eine Bahnlinie unter der Autobahn hindurch. Dort könne der Asphalt am besten ausgetauscht werden, wenn die Wege frei zugänglich seien.

Wie lange dauern die Bauarbeiten auf der A7 bei Memmingen in Fahrtrichtung Füssen?

Die Bauarbeiten auf der A7 bei Memmingen dauern vom 15. Mai bis 28. September 2023. Am Montag, 15. Mai, werden die Bauunternehmen in der Früh zwischen sechs und sieben Uhr auf der A7 starten.

Worauf müssen sich die Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A7 jetzt einstellen?

Aktuell bereitet die Autobahn GmbH die Bauarbeiten vor. Die Fahrbahnen müssen in zwei Wochen umgeleitet sein. In Fahrtrichtung Ulm soll sowohl der Verkehr in Richtung Ulm als auch in Richtung Füssen auf den beiden Fahrspuren fließen. Dass aus den insgesamt vier Fahrspuren in beide Fahrrichtungen nur noch zwei werden, ist bereits ab Freitag, 12. Mai, der Fall.

Die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer seien laut Möhrle aber nicht gravierend: "Die Geschwindigkeit reduzieren wir, der Verkehr kann ein bisschen zähfließender sein."

