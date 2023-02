Würzburg

17:00 Uhr

Zahl der Betrugsversuche steigt auch in Unterfranken stark: Kriminelle mit Enkeltrick immer erfolgreicher

So beginnt der Betrug oft: mit einer täuschend echt aussehenden Nachricht auf dem Handy - angeblich von einem Verwandten, in Wahrheit von Abzockern.

Plus Aller Aufklärungsarbeit zum Trotz: Die Meldungen über Enkeltricks und Telefonbetrug reißen nicht ab. Das Polizeipräsidium Unterfranken bestätigt eine Zunahme der Fälle.

Trotz aller Warnungen: Immer wieder fallen ältere Menschen auf Enkeltrickbetrüger am Telefon herein, die ihre Hilfsbereitschaft skrupellos missbrauchen. Die Entwicklung macht der Polizei in Unterfranken Sorgen. Denn ihre Zahlen und jüngste Fälle zeigen: Die Betrüger haben - trotz guter Aufklärungsarbeit von Seniorenverbänden - immer häufiger Erfolg.

