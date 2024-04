Würzburg

15:55 Uhr

Zaun auf der Alten Mainbrücke in Würzburg: Was hinter dem Sichtschutz passiert

Fußgänger auf der Alten Mainbrücke in Würzburg laufen derzeit an einem langen Zaun mit Sichtschutz entlang.

Plus Die Alte Mainbrücke ist eine wichtige Verkehrsader in Würzburg. Ein Zaun und die dahinterliegende Baustelle ziehen jetzt die Blicke auf sich. Was ist da los?

Von Christoph Sommer

Seit Dienstag steht ein meterlanger Sichtschutz auf der Alten Mainbrücke in Würzburg. Dahinter reckt sich ein Baukran in die Höhe. Mehrere Bauarbeiter sind auf beiden Seiten der Schleuse unterhalb der Brücke beschäftigt. Große Metallteile stapeln sich links und rechts. Auf der Brücke bleiben immer wieder Fußgänger stehen und versuchen am Sichtschutz vorbei Richtung Main zu schauen. Was passiert da?

Wie Jan Gallas vom Wasserstraßen und Schifffahrtsamt (WSA) erklärt, gehört der Sichtschutz zu umfangreichen Bauarbeiten an der Schleuse. Demnach wird ein neues Schleusentor unterhalb der Alten Mainbrücke eingebaut. Das alte müsse nach rund 70 Jahren Dienst ersetzt werden.

