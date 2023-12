ZDF-Bergdoktor verkündet zum Ende der Dreharbeiten von Staffel 17 nicht nur gute Nachrichten

Abschluss der Dreharbeiten zu Staffel 17 beim ZDF-Bergdoktor. Hans Sigl hat auch weniger gute Nachrichten für Fans der Serie.

Winterpause beim Bergdoktor. Vier Wochen vor dem TV-Start der 17. Staffel haben Schauspielerinnen und Schauspieler der so beliebten ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ die Dreharbeiten rund um Ellmau am Wilden Kaiser in Tirol beendet.

Auch Hans Sigl, der in der Serie den Bergdoktor Dr. Martin Gruber spielt, hat seine stetig wachsende Fanschar in den vergangenen sechs Monaten regelmäßig mit frischen News vom Set in Österreich versorgt. Wenige Stunden vor Schluss der Dreharbeiten zu Staffel 17 ging Hans Sigl noch einmal live und beantwortete zum Beispiel auf Instagram viele Fragen von Fans des Bergdoktors.

Bergdoktor-Fans feiern in Staffel 17 Wiedersehen mit Thomas Balou Martin

Hans Sigl wirkte gewohnt aufgeräumt und gut gelaunt. Vielleicht lag es ja auch daran: „Ich hatte dieses Jahr so tolle Bücher und so tolle Kolleginnen und Kollegen“, versicherte der Bergdoktor durchaus glaubhaft. Gedacht hat er in diesem Moment wahrscheinlich auch an Thomas Balou Martin.

Der in Stuttgart geborene Schauspieler und Synchronsprecher ist ständiger Gast in vielen TV-Serien und Filmen. Beim Bergdoktor feiert der 61-jährige Martin 2023 sein Comeback. 2007 spielte er ebenfalls mit. 16 Jahre später schlüpfte Thomas Balou Martin noch einmal in die Rolle von damals.

Kein Anne-Comeback beim Bergdoktor

Angesprochen auf mögliches Liebescomeback von Anne (gespielt von Ines Lutz) bremste Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl jede aufkommende Euphorie: „Ich glaube, die Anne kommt nicht mehr zurück.“

Ines Lutz war zum Ende von Staffel 15 aus dem ZDF-Erfolgsformat ausgestiegen. Zehn Jahre hatte sie die Rolle der „Anne Meierling“ beim Bergdoktor gespielt und an der Seite des Bergdoktors viele Höhen und Tiefen durchlebt.

TV-Premiere der neuen Bergdoktor-Staffel am 4. Januar 2024

Zwei Staffeln und viele Drehtage später traf sich die Bergdoktor-Crew am Abend des 4. Dezember 2023 in Ellmau am Wilden Kaiser zur Abschlussfeier.

Staffel 17 startet nach Angaben des ZDF mit Episode 1 am 4. Januar 2024. Acht Folgen wurden abgedreht. An der Seite des von Hans Sigl gespielten Bergdoktor agieren weiterhin Heiko Ruprecht (als Bergdoktor-Bruder Hans Gruber), Monika Baumgartner (Bergdoktor-Mutter Elisabeth Gruber) und Ronja Forcher (Bergdoktor-Tochter Lilli Gruber). Dass das Stammpersonal seit der ersten Staffel noch an Bord ist, bezeichnete Sigl als "großes Glück".

Bergdoktor wird auch in Staffel 18 im grünen Oldtimer-Mercedes sitzen

Nach den Dreharbeiten zu Staffel 17 ist vor dem Drehstart zu Staffel 18. Los geht’s Ende April, Anfang Mai, wie Hans Sigl bestätigte.

Auch dann wird er als Dr. Martin Gruber wieder in seinem legendären grünen Mercedes zu den Patientinnen und Patienten fahren. „Der Mercedes wird restauriert. Einen Termin dafür gibt es schon“, sagte Sigl.

Das sind doch zum Abschluss gute Nachrichten des ZDF-Bergdoktors.