Zecken jetzt schon aktiv: In Unterfranken gibt es erste Borreliose-Fälle - so schützen Sie sich

Plus Zeckenstiche gibt es mittlerweile fast das ganze Jahr. Warum sie kein Grund zur Panik sind und was Unterfranken bei Zecken zum Phänomen macht, erklären Experten.

Wegen des milden Winters krabbeln bereits jetzt Zecken in der Natur herum. Hat es mehrere Tage in Folge über sieben bis acht Grad, sind die Spinnentiere aktiv und stechen.

Auch in Unterfranken ist das derzeit der Fall. Elf Menschen in der Region haben sich dieses Jahr mit Borreliose infiziert. Das teilt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) seien dem Landesamt bisher nicht gemeldet worden.