Würzburg

15:30 Uhr

Zehn Euro pro Haushalt im Monat? SPD beantragt Bonusprogramm für die Abschaffung von Kraftfahrzeugen in Würzburg

Fahrzeuge, wie hier in der Salvatorstraße, nehmen viel Platz in Würzburg ein. Mit einem ungewöhnlichen Vorschlag will die SPD Haushalten einen Anlass geben, ihr Fahrzeug loszuwerden.

Plus Ungewöhnlicher Antrag der Würzburger SPD: Wie der Vorschlag zur Abschaffung von Fahrzeugen im Würzburger Stadtrat aufgenommen wurde.

Von Patrick Wötzel Artikel anhören Shape

Die Würzburger SPD-Stadtratsfraktion will die Menschen in der Stadt motivieren, ihre Kraftfahrzeuge abzuschaffen: "Bonusprogramm für autofreie Haushalte" lautet der Titel eines Antrags der Sozialdemokraten, der am Donnerstag vom Ferienausschuss des Stadtrats kurz diskutiert und dann mit knapper zwei-Drittel-Mehrheit von 11 zu 6 Stimmen weiterverfolgt wurde.

Das bedeutet konkret, dass sich die Verwaltung mit dem Inhalt des Antrags beschäftigen und dem Stadtrat einen Beschlussvorschlag vorlegen soll. Das Umweltreferat hatte die Weiterverfolgung empfohlen.

