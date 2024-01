Würzburg

11:00 Uhr

Zeitzeuge Niklas Frank in Würzburg: Der Sohn des NS-Massenmörders sieht so gut wie keine Zukunft für die Demokratie

Abrechnung mit der Nazi-Familie: Journalist Niklas Frank las und diskutierte in der Katholische Hochschulgemeinde in Würzburg.

Plus Sein Leben lang hat sich Journalist Frank an der grausamen Geschichte seiner Familie abgearbeitet. Geblieben ist viel Bitterkeit. Uli Hoeneß indes hat den 84-Jährigen positiv gestimmt.

Natürlich freue es ihn, wenn dieser Tage eine Million Menschen deutschlandweit auf die Straße gehen, um vor Rechtsextremismus und der AfD zu warnen und für Demokratie und Menschenrechte zu werben, räumt Niklas Frank ein. Aber Hoffnung, dass es so gelingen kann, einen autoritären, menschenfeindlichen Staat zu verhindern, hat der 84-Jährige nicht.

Das "Gift der Aggression" werde sich durchsetzen, fürchtet Frank. "Am Ende werden die meisten Menschen umfallen, der Staat muss schließlich am Laufen gehalten werden." Die Sehnsucht nach dem starken Mann oder der starken Frau sei in Deutschland einfach zu groß, sagt der Mann, dessen Lebensthema die brutalen, menschenverachtenden Verbrechen der Nationalsozialisten sind, allen voran die der eigenen Familie.

