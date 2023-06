Zeller Quellen: Ausgebremste Erweiterung des Würzburger Wasserschutzgebietes sorgt  für Zoff im Münchner Landtag

Plus Darf der Würzburger Landrat Thomas Eberth (CSU) beim Wasserschutz auf die Bremse treten? Warum die Grünen Druck aus München fordern und was das zuständige Ministerium dazu sagt.

Darf der Würzburger Landrat Thomas Eberth ( CSU) das Verfahren zur Erweiterung des Wasserschutzgebietes Zeller Quellen ausbremsen, um zuerst Ausnahmen zum Trinkwasserschutz zu regeln? "Nein", findet der Würzburger Grünen-Landtagsabgeordnete Patrick Friedl: Denn alle notwendigen Unterlagen lägen vor. "Das Verfahren sollte deshalb wie geplant jetzt zur öffentlichen Auslegung kommen", forderte Friedl im Umweltausschuss des Landtags.

Das Schutzgebiet soll zur Sicherung des kostbaren Grundwassers von bislang acht auf 66 Quadratkilometer ausgeweitet werden. Es würde dann die Gemeinden Helmstadt, Altertheim, Waldbrunn, Eisingen, Waldbüttelbrunn, Höchberg, Hettstadt, Greußenheim, Leinach und Uettingen im Landkreis Würzburg sowie Großrinderfeld und Werbach im Main-Tauber-Kreis umfassen.