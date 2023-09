Würzburg/München

Zentralratspräsident Schuster zu Aiwanger-Affäre: Vermisse "wirkliche innere Auseinandersetzung mit den Vorwürfen"

Ministerpräsident Markus Söder (Mitte) pflegt engen Kontakt zu den Vertretern der jüdischen Gemeinden in Bayern wie Charlotte Knobloch (links) und Josef Schuster (rechts). Das Bild entstand 2019 nach einer Kabinettssitzung zum Thema Antisemitismus.

Plus Dass Hubert Aiwanger Vize-Ministerpräsident bleibt, kann Josef Schuster nachvollziehen. Trotzdem irritiert der Freie-Wähler-Chef den Präsident des Zentralrats der Juden.

Während die Verantwortlichen in der bayerischen Staatsregierung und bei den Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler versuchen, die Flugblatt-Affäre abzuhaken, sehen viele Jüdinnen und Juden in Deutschland weiteren Aufklärungsbedarf. Mit Charlotte Knobloch und Josef Schuster meldeten sich am Montag prominente Vertreter der jüdischen Gemeinde zu Wort.

Josef Schuster, Würzburger Arzt, der seit 2014 an der Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland steht, schreibt in einer kurzen Stellungnahme, in der "Gesamtbetrachtung" der Affäre sei die Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nicht zu entlassen, für ihn "nachvollziehbar".

