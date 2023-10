Würzburg

12:30 Uhr

Zerstörungswut am Trauerort der Messerattacke vor Stift Haug in Würzburg: Unbekannter tritt Kerzen und Andenken kaputt

Eine bisher unbekannte Person hatte am Montagmorgen für Verwüstung am Trauerort der Messerattacke vor der Kirche Stift Haug in Würzburg gesorgt.

Plus Am frühen Montagmorgen hat ein bisher unbekannter Täter am Trauerort der Messerattacke vor der Kirche Stift Haug in Würzburg randaliert. Das sagt die Polizei zum Vorfall.

Nach der Messerattacke vor der Stift Haug am 17. September war der Kreisverkehr vor der Kirche zum Trauer- und Gedenkort für viele Würzburger geworden – zumindest inoffiziell. Doch statt Trauerkerzen waren am Montagmorgen zerbrochene Glasscherben und umgestoßene Andenken auf der Insel des Kreisverkehrs zu finden.

Eine bisher unbekannte Täterin oder Täter hatte am Montagmorgen an dem inoffiziellen Trauerort der Messerattacke, bei der ein 28-jähriger Würzburger sein Leben verlor, randaliert. Martin Meilhammer, Pressesprecher der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bestätigte auf Nachfrage dieser Redaktion den Vorfall.

