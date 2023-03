ZF-Direktor und Berufseinsteigerin diskutieren: "Welche Rolle spielt der Job in Deinem Leben?"

Plus Früher galt: Die Arbeit geht vor, Abstriche macht man bei Familie und Freizeit. Und heute? Das sagen eine junge Mechatronikerin und ein Bereichsleiter von ZF in Schweinfurt.

Markus Schmitt ist 57 Jahre alt und Leiter des Bereichs Service und Netzwerkmanagement beim Automobilzulieferer ZF. Sina Schano hat mit 24 Jahren gerade ihr duales Mechatronik-Studium an der TH Würzburg-Schweinfurt abgeschlossen. Jetzt startet sie bei ZF ins Berufsleben. Zwischen den beiden liegen mehr als 30 Berufsjahre – und einige Veränderungen wie Homeoffice oder der Vier-Tage-Woche. Ein Gespräch über klassisches Karriereleitern, moderne Work-Life-Balance und ein Sabbatical als Großvater.