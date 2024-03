Schweinfurt/Friedrichshafen

21.03.2024

ZF-Konzern: Kein klares Nein zum Abbau von 2000 Stellen in Schweinfurt

Wie hier in einem ZF-Werk in Schweinfurt sind Elektroantriebe das Kerngeschäft des Autozulieferers geworden. Indes sorgt der Konzern für Schlagzeilen, weil ein Stellenabbau im Gespräch ist.

Plus Dem ZF-Konzern geht es wirtschaftlich offenbar gut. Dennoch schwelt am Standort Schweinfurt die Sorge weiter, dass auf Dauer Jobs wegfallen werden.

Von Jürgen Haug-Peichl

Umsatz gestiegen, Belegschaft gewachsen: Der schwäbische Automobilzulieferer ZF scheint in einer guten Spur zu sein. Dennoch bleibt die Unruhe im Zusammenhang mit einem befürchteten Stellenabbau am Konzernstandort Schweinfurt, dem größten kommerziellen Arbeitgeber in Mainfranken.

Das wurde am Donnerstag deutlich, als die ZF Friedrichshafen AG ihre Bilanz für 2023 vorstellte. Im Vorfeld hatte die IG Metall in Schweinfurt mit zwei Brandbriefen für Aufmerksamkeit gesorgt, in denen von einem geplanten Abbau von 2000 der gut 9000 ZF-Arbeitsplätze in der Industriestadt am Main die Rede ist.

