17:00 Uhr

Zickzack-Flug über dem Landkreis Haßberge: In welcher Mission jetzt eine Dornier-Maschine unterwegs war

In dicht nebeneinanderliegenden Schleifen (siehe grüne Linien) sammelte ein Flugzeug des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt aus Oberpfaffenhofen wichtige Daten im Landkreis Haßberge.

Plus Ein Flugzeug des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt kreiste stundenlang über dem Haßbergkreis und sammelte mit Spezialgeräten wichtige Daten.

Die Menschen im Landkreis Haßberge haben sich nach Jahrzehnten "Verkehrslandeplatz Haßfurt" daran gewöhnt, dass es zu allen möglichen Zeiten über ihren Köpfen dröhnt und brummt. In der vergangenen Woche aber war es ein ganz besonderes Flugzeug, das da über den Haßberglerinnen und Haßberglern seine Kreise zog. Am Vormittag des Montags war am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen bei München eine außergewöhnliche Maschine zu einem Spezialauftrag gestartet:

Es ging geradewegs nach Franken, unter anderem in den Landkreis Haßberge. Dort angekommen begann die Maschine zwischen Maßbach (Lkr. Bad Kissingen) und Rauhenebrach hin und her zu fliegen, immer ein bisschen nach Osten versetzt. So entstand eine Art Suchmuster, das einen Teil des Landkreises von Gädheim bis zur Linie Hofheim-Königsberg-Zeil abdeckte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

