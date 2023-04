Würzburg

04:00 Uhr

Zieht die Bahnhofsszene an den Barbarossaplatz? Würzburgs Polizeichef im Interview über Drogenhandel und Jugendliche

Plus Hinter dem Barbarossaplatz wurden offen Drogen verkauft, am Barbarossaplatz treffen sich teils problematische Jugendliche. Wie sorgt die Polizei dort für Sicherheit?

Von Manuela Göbel

Rund um den Barbarossaplatz hat die Polizei vergangene Woche bei einer Razzia acht Menschen verhaftet. Dort wurden offen Drogen verkauft, was die Anwohnerinnen und Anwohner schon länger beunruhigte. Auch laute Jugendgruppen am Barbarossaplatz machen ihnen Sorgen. Hat sich die Bahnhofsszene an den Barbarossaplatz verlagert? Was macht die Polizei? Fragen an Würzburgs Polizeichef Matthias Weber.

Matthias Weber: Tatsächlich gab es in der Oberthürstraße schon länger Hinweise auf Lärmbelästigung, Vermüllung, aber auch Drogenkonsum. Ab vergangenem Herbst haben Kontrollen gezeigt, dass dort tatsächlich mehr oder weniger offen Drogen verkauft werden. Es hätte aber wenig Sinn gemacht, die Leute direkt auf der Straße zu verhaften. Kleinhandel mit Cannabis hat im Einzelfall ja kaum strafrechtlich relevante Folgen. Um an die Hintermänner zu kommen, haben wir in den vergangenen Wochen nach und nach Beweise gegen zwei bis drei Männer gesammelt, die den Handel im Griff hatten und die Hand darauf, wer auf der Straße die Drogen anbietet.

