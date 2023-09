Würzburg/Haßfurt

04:00 Uhr

Zivilcourage bei Gewalt in der Öffentlichkeit: Wie verhalte ich mich richtig bei Angriffen?

Plus Hilfe rufen und gut beobachten. Wie man richtig reagiert, wenn ein Streit in der Öffentlichkeit eskaliert.

Von Christina Bartholome

Streitereien und verbale Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit sind keine Seltenheit. Wenn sie in Gewalt umschlagen wie zuletzt bei dem tödlichen Messerangriff vor einem Club in Würzburg, gilt es einzugreifen und Zivilcourage zu zeigen - aber ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Was also tun?

Polizei und Experten erklären, wie man sich bei einer Gewalttat in der Öffentlichkeit richtig verhält.

