Würzburg

14:55 Uhr

Zoll-Razzia wegen 38 Millionen Euro Steuer-Betrug mit Luxusautos: Zwei Festnahmen in Würzburg

Mitarbeiter des Zolls bei einer Durchsuchung eines Autohauses in Nordrhein-Westfalen. Sie war Teil einer großen Razzia in sieben europäischen Ländern zu Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Zwei der fünf Hauptverdächtigen wurden in Würzburg festgenommen.

Plus 2000 Ermittlern durchsuchten an 450 Orten in ganz Europa Gebäude: Mafiös organisierte Autohändler sollen den Staat um viele Millionen Euro Mehrwertsteuer betrogen haben.

Von Manfred Schweidler

Eine mafiös organisierte Bande von Autohändlern soll beim Verkauf von Luxusautos 38 Millionen Euro an Mehrwertsteuer abgezweigt haben, anstatt sie dem deutschen Finanzamt zu überlassen. Zwei der fünf Hauptverdächtigen sind Mitte Juni in Würzburg festgenommen worden. Dabei hatte die Aktion in Unterfranken zunächst nur wenig Aufmerksamkeit erregt.

Die Festnahmen waren Teil einer Razzia von 2000 Zollbeamten in sieben europäischen Ländern am 14. Juni. Sie sind das Ergebnis von zwei Jahren Ermittlungen gegen das Steuer-Karussel.

