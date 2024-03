Würzburg

04:00 Uhr

Zu oft gebissen, zu aggressiv, deshalb rausgeschmissen: Wann verlieren Kinder ihren Platz in der Kita?

Mit dem Kopf durch die Wand und im Kindergarten aggressiv? Was es bedeutet, wenn Kinder einen Platz in der Kita verlieren (Symbolbild), erklären zwei Expertinnen und der Sprecher des Bezirks Unterfranken.

Plus Es gibt die Fälle auch in Unterfranken: Eine Kita kündigt einem Kind. Was die Gründe für einen Rauswurf sind und was dahinter steckt, erklären Kita-Träger aus der Region.

Von Claudia Kneifel

Ein kleiner Junge hat Schwierigkeiten, sich in die Kindergruppe zu integrieren. In manchen Situationen verliert er die Kontrolle und verhält sich aggressiv. Ein Mädchen schlägt andere Kinder, kratzt und beißt. Bei seinen Wutanfällen hat es schon Möbel umgestoßen und Geschirr auf den Boden geworfen. Was tun?

Der Redaktion ist aktuell ein Fall aus Unterfranken bekannt, bei dem ein Kind wegen seines Verhaltens vom Kindergarten suspendiert wurde. In einem anderen Fall wurde der Familie der Kita-Platz für ihr Kind ganz gekündigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

