Zu viel Marihuana im Auto: Student zu Strafe von 2250 Euro verurteilt

Plus Die neue Obergrenze von 25 Gramm hatte der 22-Jährige deutlich überschritten. Er bekommt bereits Hilfe von einer Drogenberatung.

Von Wolfgang Dehm

Im September vergangenen Jahres wurde ein junger Mann bei einer Verkehrskontrolle in Partenstein mit etwas mehr als 80 Gramm Marihuana erwischt. Dafür wurde er nun am Amtsgericht Gemünden zu einer Geldstrafe von 2250 Euro verurteilt.

Der 22-jährige Student, der in einer kleinen Gemeinde im Landkreis Main-Spessart aufgewachsen ist, räumte den Sachverhalt ohne Umschweife ein. Er habe das Marihuana damals in Frankfurt gekauft, es sei zum Eigenkonsum bestimmt gewesen. Angefangen damit habe er im Alter von 16 Jahren, mittlerweile jedoch nehme er nichts mehr und habe sich auch Hilfe bei der Drogenberatung an seinem Studienort gesucht.

