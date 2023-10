Mellrichstadt

Brand im Zug am Samstagmorgen in Mellrichstadt: 24 Fahrgäste müssen aus der Bahn evakuiert werden

Kurz nach 6 Uhr am Samstagmorgen wurden die Feuerwehren Mellrichstadt und Oberstreu zum Brand in einem Triebwagen der Deutschen Bahn gerufen.

Plus Ein Fahrgast des Zuges von Meiningen nach Schweinfurt hatte am Samstagmorgen Rauch bemerkt und dem Fahrdienstleiter gemeldet. Der stellte einen Brand im Motorraum fest.

Der Brand im Motorraum eines Triebwagens der Bahn, die von Meiningen über Mellrichstadt und Bad Neustadt nach Schweinfurt unterwegs war, führte am Samstag kurz nach 6 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz am Bahnhof in Mellrichstadt. Wie die Polizeiinspektion Mellrichstadt mitteilt, hatten Fahrgäste die Rauchentwicklung im Waggon bemerkt und sofort den Zugbegleiter darauf aufmerksam gemacht. Dieser ließ den Zug am Bahnhof in Mellrichstadt stoppen.

Die Feuerwehren aus Mellrichstadt und Oberstreu hatten den Brand im Motorraum schnell unter Kontrolle. Die 24 Fahrgäste konnten unverletzt den Zug verlassen. Sie wurden vom BRK Bad Neustadt in der Wartehalle betreut. Helfer des Technischen Hilfswerks Mellrichstadt fuhren sie nach Bad Neustadt zu ihren Anschlusszügen.

