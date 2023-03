Gut Aiderbichl statt Abtei: Warum zwei alte Voltigier-Pferde nicht in Münsterschwarzach bleiben können

Plus Pferde sind nicht nur das Glück der Erde sondern auch viel Arbeit – das merkt gerade das Egbert-Gymnasium und entschied sich zu einem schweren Schritt.

Überm Eingang steht geschrieben A(n)nette Volti-Halle, und das ist sie, die Reithalle der Abtei Münsterschwarzach nahe dem Egbert-Gymnasium (EGM). Als einzige Schule in Deutschland bietet das EGM eigenverantwortlich Voltigieren als Neigungskurs an. Ein Alleinstellungsmerkmal, das Fluch und Segen zugleich ist. Das die ehemalige Lehrerin Annette Müller-Kaler über Jahrzehnte mit Herzblut verteidigt hat und für das auch ihre Nachfolgerin Mona Schwanfelder einen großen Teil ihrer Freizeit opfert. Die sieben Pferde müssen gepflegt und geritten werden, die Ställe ausgemistet, die Kinder trainiert sein.