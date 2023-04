Würzburg

26.04.2023

Zuschuss für private Photovoltaik-Speicher: Warum der Fördertopf leer ist und Tausende Hausbesitzer noch auf ihr Geld warten

Plus Das bayerische Förderprogramm hat voll eingeschlagen, allein in Unterfranken wurden über 12.000 Anträge gestellt. Warum dauern Bearbeitung und Auszahlung so lange?

Von Andreas Jungbauer

Der Boom ist ungebrochen: Immer mehr Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer lassen eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren – und oft gleich einen Batteriespeicher dazu. Für diesen gibt es seit August 2019 Geld vom Freistaat Bayern, zwischen 500 und 2375 Euro je nach Speichergröße. Besser gesagt: Es gab diese Fördermittel, denn neue Anträge sind nicht mehr möglich.

Der Run auf das Förderprogramm "10.000 Häuser" war so stark, dass es bereits zum 22. April 2022 eingestellt worden ist. Wer sich rechtzeitig vor dem Stichtag beworben hatte, bekam den Zuschuss – oder bekommt ihn noch. Denn viele warten noch immer darauf, die Auszahlung dauert: Allein in Unterfranken sind aktuell rund 2900 von 12.300 gestellten Anträgen weiter anhängig, also fast ein Viertel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

