Würzburg

17:00 Uhr

Zwei Demos zum Krieg in Nahost in Würzburg: Nun wird Verdacht der Volksverhetzung geprüft

Rund 200 Menschen demonstrierten am Sonntag in der Würzburger Innenstadt gegen den Krieg im Gazastreifen.

Plus Pro-israelische und pro-palästinensische Demonstranten standen sich am Sonntag in Würzburg gegenüber. Nun beschäftigen zwei Redner die Staatsanwaltschaft.

Von Lara Meißner Artikel anhören Shape

Rund 200 pro-palästinensische Demonstranten standen am Sonntagnachmittag rund 50 pro-israelischen Demonstranten auf dem Würzburger Marktplatz gegenüber. Im Nachgang ermittelt die Staatsanwaltschaft laut Würzburger Polizei nun gegen einen pro-palästinensischen Redner wegen der "Billigung von Straftaten", der Verdacht der Volksverhetzung wird bei einem weiteren Redner der gleichen Demo geprüft.

"Lasst uns zusammen stehen, ein gemeinsames Ziel verfolgen, die Befreiung Palästinas!" Mit diesen Worten lud der Socialmedia-Account ""Wue for Palestine" vor über einer Woche zur Demo am Würzburger Marktplatz. "Organisiert von Privatpersonen" steht neben dem Bild, das auf Instagram hochgeladen wurde, mehr erfährt man nicht über die Organisatoren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen