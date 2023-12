Kitzingen

Zwei deutschlandweit tätige Schwester-Unternehmen aus Kitzingen stehen vor der Pleite

Plus Promedicon und Prosenicon verleihen als Zeitarbeitsfirmen Fachkräfte an Kliniken und Pflegeheime. Die Firmen mit demselben Inhaber sind in Schieflage geraten.

Promedicon und Prosenicon sind zwar deutschlandweit tätig, aber dem Normalbürger nicht unbedingt geläufig. Anders ist das in Fachkreisen: Die beiden Zeitarbeitsfirmen mit Sitz in Kitzingen-Etwashausen verleihen nämlich Pflegepersonal an eine Branche, die schon länger über einen leergefegten Arbeitsmarkt klagt.

Da erstaunt die Nachricht, dass die beiden Schwester-Unternehmen, die beide vom selben Geschäftsführer geleitet werden, in die vorläufige Insolvenz gerutscht sind. Promedicon vermittelt Personal für Kliniken, Prosenicon für die Altenpflege. Der Inhaber selbst hat das Verfahren am 28. November in Gang gesetzt, wie der vorläufige Insolvenzverwalter für Promedicon, Matthias Reinel, auf Anfrage erklärt. Zusammen mit seinem Kollegen Stefan Herrmann, der das Verfahren von Prosenicon betreut, arbeitet er für die HWR Insolvenzverwaltung in Würzburg.

