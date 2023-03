Würzburg/Albertshofen

03.03.2023

Zwei Euro für eine Gurke im Supermarkt? Unterfränkische Gärtner sagen, weshalb das Gemüse jetzt so teuer ist

Eine Salatgurke für rund zwei Euro? Die Preise für Gurken sind auch in Deutschland in den vergangenen Tagen extrem gestiegen. Unterfränkische Gärtner sagen, woran das liegt.

Plus In Großbritannien fehlen Gurken gerade ganz, in Deutschland sind die hohen Preise zum Aufreger am Gemüseregal geworden. Anbauer aus Unterfranken erklären, woran es liegt.

Seit eine Kundin dieser Tage in einem Hamburger Edeka eine Gurke zum stolzen Preis von zwei Euro entdeckt hat und eine Kundin in Offenbach für eine einzige Gurke sogar 2,39 Euro bezahlen musste, sind Gurkenpreise ein bundesweites Wut-Thema. Verbraucherinnen und Verbraucher ärgern sich, Einkaufszettel mit exorbitanten Gurkenpreisen werden in sozialen Medien gepostet. Wie ist die Gurken-Lage in Unterfranken?

