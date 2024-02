Würzburg

04:00 Uhr

Zwei Jahre nach antisemitischen Übergriffen vor dem Würzburger Bahnhof: Vorwürfe gegen das Mainfranken Theater

Am Bahnhofsplatz in Würzburg, vor dem DenkOrt Deportationen, spielte Anouk Elias im Frühsommer 2022 die Titelrolle im Stück "Das Tagebuch der Anne Frank".

Plus Der Leitung des Mainfranken Theaters in Würzburg wird mangelnde Empathie und Fürsorge vorgehalten. Ihr Umgang mit einer jüdischen Schauspielerin sorgt für Schlagzeilen.

Von Michael Czygan

Eine Hauptrolle im ZDF-Film "Für immer Freibad", eine Synchronisation für die Netflix-Serie "Bridgerton", eine Rolle in der Sprechoper "Saal 600" über die Nürnberger NS-Prozesse am Theater Oldenburg: "Lauter schöne Projekte" habe sie derzeit am Laufen, berichtet die Schauspielerin Anouk Elias.

Gleichzeitig beschäftigen die 26-Jährige bis heute ihre Erfahrungen mit antisemitischen Vorfällen während ihrer Zeit am Mainfranken Theater in Würzburg. Im Frühsommer 2022 spielte Anouk Elias vor dem Würzburger Hauptbahnhof die Titelrolle im Stück "Das Tagebuch der Anne Frank". Damals kam es zu judenfeindlichen Pöbeleien, die die Süddeutsche Zeitung jetzt im Zusammenhang mit einem Arbeitsprozess vor dem Bühnenschiedsgericht in München erneut thematisiert.

Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

