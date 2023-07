Helmstadt

07.07.2023

Zwei Laster brennen: Vollsperrung der A3 in beiden Richtungen

Plus Ein Unfall mit mehreren Lastkraftwagen verursachte am Freitagnachmittag eine große Rauchsäule und komplette Sperrung der Autobahn 3 bei Helmstadt (Lkr. Würzburg).

Von Bearbeitet von Lukas Will

Die A3 ist in beide Richtungen derzeit komplett gesperrt. Grund ist ein Unfall, der sich gegen 16.30 Uhr am Freitag ereignete. An dem Unfall beteiligt waren mindestens zwei Lastkraftwagen, teilt die Polizei in einer Erstmeldung mit.

Beide Fahrzeuge haben Feuer gefangen, weshalb eine große Rauchsäule zu sehen war. Ein Tanklastzug war zudem mit Sojaöl beladen, was die Flammen zusätzlich anheizte. Beide Fahrer konnten ihre Lkw rechtzeitig verlassen.

