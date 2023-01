Würzburg

14:57 Uhr

Zwei Sprengsätze? Jetzt ermittelt das Bayerische Landeskriminalamt wegen der Kugelbomben-Explosion in Würzburg

Viele zerbrochene Fenster am Würzburger Peterplatz wurden inzwischen ersetzt.

Plus Aufgrund neuer Erkenntnisse zur Würzburger Kugelbomben-Explosion ermittelt inzwischen auch das Bayerische Landeskriminalamt. Was aktuell zum Vorfall bekannt ist.

Von Aaron Niemeyer

Die heftige Detonation in der Würzburger Innenstadt, die in der Silvesternacht zahlreiche Fensterscheiben zerbersten ließ, geht offenbar auf zwei Sprengsätze zurück. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwochnachmittag mitteilt, lassen neue Ermittlungsergebnisse darauf schließen.

