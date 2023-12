Zwei Tage nach Streit mit Schwerverletztem an Haßfurter Berufsschule: Das sagt der Schulleiter und so geht es dem Opfer

Plus Wie geht die Schulfamilie nach den Ereignissen mit der Situation um? Schulleiter Jochen Brüggemann gibt Antworten. So geht es für Opfer und den mutmaßlichen Täter weiter.

Am Montag hat ein 16-jähriger Schüler der Berufsschule in Haßfurt im Streit einen anderen ebenfalls 16-Jährigen schwer verletzt. Zwei Tage nach der Tat hat sich nun Jochen Brüggemann, Schulleiter der Heinrich-Thein-Schule, geäußert, wie die Schule mit der Tat umgegangen ist. Außerdem gibt es neue Informationen zum Gesundheitszustand des Opfers.

Schulleiter Brüggemann stellt im Gespräch mit dieser Redaktion direkt klar, dass es sich bei dem Vorfall um Streitigkeiten zwischen zwei Schülern in der Vormittagspause gehandelt haben und andere Schülerinnen und Schüler nicht in Gefahr gewesen seien. Insgesamt würden 1200 Jugendliche und junge Erwachsene die Schule besuchen.