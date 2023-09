Ebelsbach

18:25 Uhr

Zwei Tote in Wohnung in Ebelsbach: Kriminalpolizei ermittelt nach Leichenfund

Plus Eine 53-jährige Frau und ihr 63-jähriger Ehemann sind am Montag tot in ihrer Wohnung in Ebelsbach gefunden worden. Ein Tötungsdelikt kann nicht ausgeschlossen werden.

In Ebelsbach (Lkr. Haßberge) sind am Montag zwei Tote in einer Wohnung gefunden worden. Das bestätigt das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage dieser Redaktion.

Wie Polizeisprecher Enrico Ball berichtet, hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Gerichtsmedizin sei in die Ermittlungen involviert. "Wir versuchen, den Hergang zu rekonstruieren", sagt Ball. Der Einsatz der Polizei begann am Montag gegen 11.30 Uhr.

