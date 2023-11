Haßfurt

15.11.2023

Zwei Unterkünfte für Geflüchtete: Was genau in Haßfurt geplant ist

Plus Die Regierung von Unterfranken sucht händeringend nach Platz – und scheint in der Kreisstadt fündig geworden zu sein. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Auf der Suche nach Unterkünften für Geflüchtete sind die Verantwortlichen in Haßfurt offenbar fündig geworden. Zwei Einrichtungen sollen in der Kreisstadt entstehen, darunter ein in Unterfranken bislang einmaliges Projekt. Das gaben Vertreter der Regierung von Unterfranken, des Landratsamts Haßberge und Bürgermeister Günter Werner am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt. "Es ist Fakt, dass die Geflüchteten da sind und dass sie ein Dach über dem Kopf brauchen", erklärte Werner mit Blick auf das weiterhin überfüllte Ankerzentrum in Geldersheim.

In den vergangenen Jahren waren vergleichbare Vorhaben in Haßfurt wiederholt gescheitert. Nun soll neben einer Winternotunterkunft in der Zeiler Straße im Gewerbegebiet Moosanger eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete entstehen. Der Bauantrag liegt bereits vor. Die wichtigsten Fragen auf einen Blick.

