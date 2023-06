Gemünden

17:00 Uhr

Zwei Waschbärjunge in der Rathaus-Toilette in Gemünden gefunden: Bürgermeister berichtet von ihrem traurigen Schicksal

Plus Die Feuerwehr rückte an, um die jungen Wildtiere einzufangen. Doch danach gab es ein trauriges Ende für die Waschbären.

Von Anna Kirschner

Die Gemündener Feuerwehr hatte es am vergangenen Wochenende mit Wildtieren zu tun: Zwei Waschbärjunge waren am Samstagmittag in den Toilettenräumen am Gemündener Rathaus unterwegs und mussten eingefangen werden. Nach Auskunft von Feuerwehrkommandant Heiko Betz hatte die Touristinfo die Feuerwehr alarmiert, da die Toilette häufig von Touristinnen und Touristen benutzt wird und sich in einem öffentlichen Gebäude befindet. "Da greifen wir natürlich ein", so Betz.

Laut Bürgermeister Jürgen Lippert alarmierten die Feuerwehrleute dann den Stadtförster, der die beiden einfing und in einer Katzenbox mitnahm. Der Stadtförster ist für Wildtiere zuständig, nicht das Tierheim. Von der Feuerwehr auf Facebook gepostete Bilder zeigen einen widerspenstigen Waschbären und dicke Handschuhe an den Händen des Fängers.

