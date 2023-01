Zwei Wochen nach Weihnachten: Erste Schokohasen stehen bereits in Discounter-Regalen in Unterfranken

Plus Die Schokoweihnachtsmänner sind noch nicht alle verkauft, da stehen schon die Osterhasen bereit. Was passiert mit den übrig gebliebenen weihnachtlichen Süßigkeiten?

Die Heiligen Drei Könige sind der biblischen Geschichte zufolge noch gar nicht angekommen, da läutet der Discounter Norma schon die Osterzeit ein. In den Regalen finden Kundinnen und Kunden in Unterfranken seit Donnerstag, 5. Januar, bereits Osterhasen und Ostereier aus Schokolade.