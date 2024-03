Würzburg

04:00 Uhr

Zwischen Attentat und Hochzeit im Flugzeug: Was ein Würzburger als Flughafenseelsorger in 32 Jahren erlebt hat

Pater Walter Maader war 32 Jahre lang Seelsorger am Frankfurter Flughafen. Geboren und aufgewachsen ist er in Würzburg. Über seine Erlebnisse hat er ein Buch geschrieben.

Plus Pater Maader war Pionier der Flughafenseelsorge am Frankfurter Flughafen. Im Interview erzählt der 96-jährige Ordensmann über traurige, schöne, lustige und skurrile Erlebnisse.

Von Katja Glatzer

Starts und Landungen, Wiedersehen und Abschiede: "Am Flughafen kommt alles zusammen: Menschen aus allen Ländern der Erde, beeindruckende Persönlichkeiten und schillernde Gestalten. Hier pulsiert das Leben!", hat Pater Walter Maader einmal gesagt. Über drei Jahrzehnte lang arbeitete er an Deutschlands größtem Flughafen und half Menschen aus aller Herren Länder, egal welcher Sprache oder Religion. Geboren wurde der Ordensmann der Pallottiner 1928 in Würzburg. Hier erlebte er auch die Bombardierung Würzburgs durch die Alliierten am 16. März 1945.

Nach seiner Kaplanzeit in der Limburger Pfarrei St. Marien wechselte er 1972 an den Frankfurter Flughafen und wirkte dort bis zu seinem 75. Geburtstag. Als Pionier der Flughafenseelsorge in Deutschland baute er diese bundesweit mit auf. Seine vielen interessanten Begegnungen veröffentlichte er in dem Buch "Höhenflüge und Bruchlandungen". Heute lebt er in Vallendar bei Koblenz im Ruhestand. Im Interview gibt der mittlerweile 96-Jährige, der vergangene Woche auch im Würzburger Matthias-Ehrenfried-Haus zu Gast war, Einblicke in seine Arbeit. Er erzählt von Gestrandeten am Flughafen, Trauernden nach Anschlägen und besonders schönen Momenten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen