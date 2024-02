Würzburg

17:00 Uhr

Zwischen Hoffen und Bangen: Was sich Träger und Eltern der Kita Stift Haug vom geplanten Dreier-Tisch erhoffen

Plus Die drohende Schließung der Würzburger Kita Stift Haug hat viel Aufregung, Emotionen und ein großes mediales Echo ausgelöst. Worauf sich die Beteiligten nun konzentrieren wollen.

Von Catharina Hettiger

"Die letzte Woche war sehr aufwühlend und verwirrend für uns", sagt Ronny Frank, Vorsitzender des Elternbeirats der Würzburger Kita Stift Haug. Am Dienstag vergangener Woche war bei einem Treffen des Elternbeirats und durch einen Brief des Kita-Trägers, des Elisabethenheim Würzburg e.V., an die Elternschaft bekannt geworden, dass die Kita mit ihren 74 Plätzen von der Schließung bedroht sei.

Hintergrund ist, dass die Kirchenstiftung den bisher mietfreien Nutzungsvertrag der Kita-Immobilie gekündigt hat. Der Kita-Träger hatte daraufhin die Stadt Würzburg um finanzielle Unterstützung gebeten, da er die Miete nicht alleine stemmen könne; eine Einigung war bisher aber nicht in Sicht. Die Angelegenheit hatte für viel Aufregung und ein großes mediales Echo gesorgt.

