Zwischen Hoffnung und Enttäuschung: Wie Manuell Rettner aus Stammheim in Dubai für das Klima kämpfte

Plus Im Interview spricht der 23-Jährige über seine Erfahrungen bei der UN-Klimakonferenz, aber auch über Hoffnung und Frust im Kampf gegen die Klimakrise.

Aus dem kleinen Stammheim auf die große Bühne der Weltpolitik. Manuel Rettner ist als Mitglied der Katholischen Landjungend Bayern (KLJB) zur diesjährigen Weltklimakonferenz der UN, auch COP28 genannt, nach Dubai gereist.

Der 23-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt studiert in Bamberg Politikwissenschaft und hat seine Bachelorarbeit über die internationale Klimapolitik geschrieben. Bereits 2021 war er bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow dabei.